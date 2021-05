Flavia Mihășan a devenit mamă pentru a doua oară! Prima imagine cu fiul asistentei TV Flavia Mihașan a devenit mama pentru a doua oara pe 15 mai 2021. Asistenta TV a nascut un baiețel. Flavia și iubitul ei, Marius Moldovan, mai au impreuna un fiu, Carol, in varsta de aproape 2 ani. Flavia Mihașan a devenit mama pentru a doua oara! Prima imagine cu fiul asistentei TV „Ieri a venit pe lume minunea asta de bebe! E perfect, e dulce și bun! ♥️ Te iubim fara limite, copilul nostru!”, a scris Flavia in dreptul unui videoclip in care iși ține fiul nou nascut pe piept. „Bine ai venit, bebe frumos și bun! Te așteptam! Lumea va fi mai senina cu tine in ea!; Felicitari, dragilor!! Sa fiți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

