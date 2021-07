Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județele Iași și Tulcea, la locuințele unor persoane banuite de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Din cercetari…

- FLAGRANT DELICT, PENTRU PRINDEREA UNOR BARBAȚI BANUIȚI DE TRAFIC DE DROGURI DE MARE RISC Ieri, 17 mai, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au depistat in flagrant delict, in municipiul Curtea de Argeș,…

- *Ieri, 27 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au depistat, in flagrant delict, doi tineri, de 18 ani, respectiv 20 de ani, in timp ce ar fi comercializat droguri de mare risc.* In cursul zilei…

