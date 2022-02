Stiri pe aceeasi tema

- Flacara olimpica isi continua parcursul in China si a ajuns, joi, la Marele Zid din nordul Beijingului, metropola care va gazdui ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din 2022. Flacara olimpica a fost purtata de celebrul actor Jackie Chan.

- Peste 1.000 de persoane vor plimba torța pe langa repere istorice, inclusiv pe langa Marele Zid Chinezesc. Calatoria propriu-zisa dureaza trei zile și a inceput cu o ceremonie de lansare in Parcul Olimpic Forestier din capitala. Torța iși va face apoi drum pe langa Palatul de Vara și secțiunea Badaling…

- Din cauza restricțiilor Covid, spotivii de la Jocurile Olimpice Beijing 2022 au vizitat Marele Zid Chinezesc din bucla inchisa. Aceștia au parcurs un traseu turistic din interiorul unei mașini inchiriate. Spre deosebire de Jocurile Olimpice desfașurate inainte de pandemie, sportivii, delegații și membrii…

- Mai multi influenceri din vest, cu sute de mii de urmaritori pe TikTok, Instagram si Twitch, promoveaza stiri pozitive despre China, conform unui contract valabil pana la finalul Jocurilor Paralimpice de iarna de la Beijing, noteaza The Observer. Potrivit sursei citate, guvernul chinez, ingrijorat de…

- Uniunea European-UE a prelungit luni sanctiunile impotriva Chinei pana in decembrie 2022 pentru abuzuri impotriva populatiei uigurilor din regiunea Xinjiang, relateaza dpa. Adoptate in cadrul unui pachet mai larg de masuri impotriva Libiei, Rusiei si Coreei de Nord, sanctiunile UE vizeaza persoane si…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…