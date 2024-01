Stiri pe aceeasi tema

- BEIZADEA… Fiul lui Octav Chiriac, președintele AUR Barlad, cel care și-a anunțat clar intenția de a candida la alegerile parlamentare din toamna, iar iși pune tatal in dificultate. Iulius Chiriac, 37 de ani, a fost din nou prins beat la volan, sambata, 6 ianuarie, in jurul oreo 23,00. Cel mai probabil,…

- Vasile Mureșan s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Incidentul a avut loc in a doua seara de Craciun, dupa ce un apel la 112 anunța ca mașina in care acesta se afla, se deplasa haotic pe un Drum Județean din Baia Sprie. Un apel la 112 formulat […]

- Chestorul (r) Vasile Mureșan, fost șef al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș, fost șef al SIPI Maramureș și fost șef al Serviciului Filaj al „Doi ș’un sfert”, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan, relateaza vasiledale.ro. Incidentul s-a produs a doua zi de…

- Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,82 mg l alcool pur in aerul expirat. La data de 22 decembrie 2023, in jurul orei 4.30, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Recoltei, fara a detine…

- Eveniment Dosar penal pentru un barbat din Nanov, prins la volan cu alcoolemie 1,19 mg/l noiembrie 21, 2023 11:50 Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului și efectueaza cercetari in cazul…

- Un fost angajat MAI a fost depistat baut la volan. A incercat sa fuga, cu polițiștii pe urmele lui. Nici cand a fost oprit, barbatul de 60 de ani nu s-a dovedit mai cooperant. Chestorul MAI a fost vazut de polițiști pe o strada din sectorul 3 al Capitalei. Acolo, agenții i-au facut semn sa opreasca. A…

- Un barbat, de 36 de ani, fara permis, a fost prins de politisti buzoieni la volan, desi era baut, iar masina nu are ITP. Incidentul a avut loc in localitatea Oituz, scrie Agerpres. „In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…