- Procuratura din Rio de Janeiro a anuntat ca Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost pus sub acuzare in legatura cu presupusa sa participare sa la un mecanism de fraudare de fonduri publice, relateaza miercuri Reuters, citat deAgerpres. In acelasi caz a mai fost inculpat…

- China l-a condamnat pe magnatul imobiliar Ren Zhiqiang, un critic al presedintelui Xi Jinping, la 18 ani de inchisoare pentru mita, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Sentinta a fost anuntata marti de Tribunalul Intermediar Numarul Doi al Poporului din Beijing. Ren Zhiqiang,…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, 39 de ani, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa,…

- Parlamentara braziliana Flordelis de Souza a fost acuzata de ordonarea executarii soțului ei, pastorul Anderson do Carmo, care a fost împușcat de peste 30 de ori la locuința cuplului în iulie 2019, potrivit unui comunicat remis luni de poliția din Brazilia și citat de Reuters.Poliția…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a amenintat cu bataia, duminica, un jurnalist care l-a intrebat despre cecuri de 22.000 de dolari pe care le-ar fi primit sotia sa din partea unui apropiat al familiei lor, aflat in centrul unei afaceri de presupusa deturnare de salarii, scrie Agerpres, care citeaza…

