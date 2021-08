Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Simone Biles, care a acuzat probleme de sanatate mintala la Tokyo și a renunțat la mai multe finale, s-a declarat mândra de faptul ca a putut concura din nou la Jocurile Olimpice, la bârna, aparat la care a obtinut, marti, medalia de bronz."Pentru a aborda subiectul sanatatii…

- Rezultatele la examenul de titularizare au fost afișate ieri. Din județul nostru, aproape 200 de profesori NU s-au prezentat la examen. Dintre cei ce au susținut proba, mai mult de jumatate NU au reușit sa obțina nota minima necesara. In 21 iulie a avut loc proba scrisa pentru titularizare. Conform…

- Rușii fac un spectacol din etalarea capabilitaților militare pe fondul tensiunilor tot mai mari cu occidentul. Dupa ce rusia-anunta-ca-a-testat-cu-succes-un-nou-sistem-de-aparare-antiracheta_1904344.html" target="_blank">a testat cu succes un nou sistem antiracheta și o noua racheta supersonica,…

- Taxonomia consta intr-un sistem de clasificare pentru investitii durabile folosit la nivelul blocului comunitar in vederea atingerii obiectivelor de mediu prevazute in Pactul Verde european. Interesul acestei clasificari consta in atragerea investitiilor private in economia verde. Spania, Austria, Danemarca…

- Zeci de milioane de produse defectuoase de protectie impotriva covid-19 - masti, geluri si teste - au fost confiscate de peste un an de zile in Uniunea Europeana (UE), in urma unei anchete a Oficiului European de Lupta impotriva Fraudei, anunta OLAF, relateaza AFP. ”Incepand din martie 2020,…

- Desi inca au varste fragede, se pot lauda deja cu un drum al performantei in stiintele exacte. La ultimul concurs international la care au participat au cucerit o medalie de aur, una de argint si patru medalii de bronz.

- India ar trebui sa declare epidemie de "ciuperca neagra", dupa ce numarul cazurilor de infecție cu aceasta boala letala a crescut, avertizeaza autoritațile sanitare din aceasta țara, potrivit BBC.