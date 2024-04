Stiri pe aceeasi tema

- F.T. In ultimele trei zile ale saptamanii precedente (perioada 5-7 aprilie a.c.) polițiștii și jandarmii prahoveni au derulat 15 acțiuni pentru prevenirea și faptele comise cu violența, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de bauturi alcoolice și substanțe psihoactive. Potrivit IPJ…

- Timisoara are parte de o saptamana in care doua dintre echipele importante, CFR la futsal si SCM USV la rugby joaca cu trofeuri pe masa. Primii intra in arena baietii de la fotbal in sala, iar rugbistii au meci in weekend. La Final Four-ul stagiunii 2023-2024 a Cupei Romaniei, participa deținatoarea…

- La sfarsitul saptamanii, polițiștii prahoveni au organizat mai multe acțiuni punctuale in Ploiești, Campina, Baicoi, Bușteni, Valenii de Munte, Urlați, in comunele Adunați și Brebu, dar și pe drumurile naționale din județ, atat pentru prevenirea și combaterea criminalitații stradale, cat si pentru prevenirea…

- Politistii prahoveni actioneaza permanent pe raza intregului judet, in mod activ și implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranța comunitații. Astfel, in ultimele doua zile ale saptamanii precedente, 17-18 februarie a.c., polițiștii au desfașurat…

- In cadrul acțiunii „Blocada”, derulata la sfarsitul saptamanii trecute si care a avut drept scop creșterea gradului de siguranța rutiera pe soselele din tara, au fost organizate peste patru sute de filtre, fiind verificate 7.820 de autovehicule. In acest context, la nivel national, au fost constatate…

- F. T. La sfarsitul saptamanii, agentii rutieri prahoveni au actionat in zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, respectiv pe raza oraselor Ploiesti, Campina, Azuga, Baicoi, Sinaia și Valenii de Munte, precum si a localitatilor Blejoi, Ciorani, Cocoraștii Colț, Puchenii Mari și Valea…

- In ultimele trei zile ale saptamanii trecute, angajați ai Polițiilor Ploiești, Campina, Baicoi, Breaza, Bușteni, Valenii de Munte, Balțești și Cocoraștii Colț au acționat atat pentru prevenirea faptelor antisociale, cat și pe linia combaterii accidentelor rutiere. In acest context, potrivit unui comunicat…

- In ultimele trei zile ale saptamanii precedente au fost organizate și desfașurate acțiuni de catre polițiștii din cadrul Polițiilor municipale Ploiești și Campina, Polițiilor orașenești Baicoi, Breaza, Bușteni și Valenii de Munte, ai Secțiilor Rurale Balțești, Cocoraștii Colț, dar și pe drumurile naționale…