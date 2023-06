Stiri pe aceeasi tema

- Ne bate la ușa unul dintre cele mai mari festivaluri din Romania, cu peste 80.000 de participanți la ediția 2022, și, cu siguranța, cel mai mare festival fara un lineup de artiști anunțat dinainte. Anul acesta, NOSTALGIA va avea loc intre 29.06 – 02.07.2023, la Federația Romana de Tir Sportiv, in București.…

- Cel mai mare festival de flori din țara are loc zilele acestea la București, in cadrul West Side Flower Fest. West Side Flower Fest, cel mai mare festival de flori din Romania, are loc in perioada 9-11 iunie, pe o suprafața de 43.000 mp atat in Parcul Drumul Taberei, cat și pe o parte din Bd. Drumul…

- Neversea este un festival de muzica care are loc in Romania. Se desfașoara anual in orașul Constanța, pe malul Marii Negre. Festivalul a fost organizat pentru prima data in 2017 și de atunci a crescut devenind unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa de Est. In acest an va avea loc cea…

- Locul 2 la Euro U19 anul trecut, naționala de juniori a Israelului s-a calificat acum in semifinalele CM U20 din Argentina, batand Brazilia cu 3-2 dupa prelungiri. Oscar Gloukh, 19 ani, cel mai bun la CE 2022, a fost luat la selecționata de seniori a alb-albaștrilor și va juca in toamna impotriva „tricolorilor”,…

- A IX-a editie a evenimentului Flori pentru suflet - Remember Florian Pittis va avea loc weekendul viitor, in 9, 10 si 11 iunie, in Parcul Titan din sectorul 3, informeaza un comunicat de presa transmis de catre organizatori."O noua editie de sarbatoare a spiritului, o noua intalnire pentru o stare…

- „Zambete in prier”, unul dintre cele mai longevive festivaluri de umor din Romania, ajuns la ediția a XXI-a, organizat de Primaria și Consiliul local al orașului Vișeu de Sus, in colaborare cu Uniunea Epigramiștilor din Romania (UER), și-a desemnat castigatorii. Cu aceasta ocazie, inca un premiu pentru…

- Ultimul weekend al lunii aprilie aduce pe Domeniul Regal de la Savarșin festivalul Suflet de Romania, eveniment care incurajeaza gospodarii sa se conecteze la comunitate și ajuta locuitorii acestei țari sa descopere micii producatori locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului romanesc.