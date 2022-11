Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial, dar se pare ca scandalul continua. In prim-plan iese acum copilul cuplului. Celebrul antrenor cu siguranța a ramas șocat de reacția dura primita de fiul pe care il are din povestea de iubire cu impresara. Fanii fostului cuplu au privit uimiți…

- Informația momentului in showbiz-ul romanesc! Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial. Ce a decis instanta in legatura cu Bebeto. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial Judecatoria Buftea a admis azi cererea de divorț și a dispus desfacerea casatoriei din culpa…

- Anamaria Prodan a fost prezenta la un eveniment monden, in cadrul careia a primit premii și distrincții alaturi de copiii sai. Impreuna cu Bebeto și Sarah Dumitrescu, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit despre persoanele care o mențin puternica și cine este motorul vieții sale. Ce spune…

- La cateva zile dupa botezul fiului sau, Liam, Laurențiu Reghecampf petrece in continuare timp cu acesta și iubita lui, Corina Caciuc. De altfel, proaspata mamica i-a pozat pe cei doi și a publicat imaginea pe contul de socializare.Dupa ce și-a botezat recent fiul, Laurențiu Reghecampf continua sa iși…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost recent protagoniștii unui scandal de proporții, care s-a terminat cu violența fizica din partea ambilor foști parteneri. La scurt timp de la incident, videoclipul cu pricina s-a viralizat și a fost urmarit și de Bebeto, fiul celor doi. Iata detalii!

- Anamaria Prodan vrea sa pastreze in familie conflictul deschis cu Laurentiu Reghecampf, cu care se afla in divort. Dupa bataia din plina strada de vineri, impresara de fotbalisti sustine ca nu va mai face niciun fel de comentarii publice despre viata privata a familiei sale ori despre fostul sau partener…

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

