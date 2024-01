Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Gradinaru, fosta concurenta a sezonului 3 Mireasa, și-a surprins comunicate de urmaritori cu ultimele postari din mediul online, atat de pe Instagram, cat și de pe TikTok. In ce ipostaze s-a fotografiat fosta concurenta a show-ului matrimonial și ce au observat ochii ageri in locuința acesteia.

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, a devenit mama in urma cu cateva luni, la scurt timp dupa ce s-a desparțit de Valentin, cel pe care il cunoscuse in competiție. Cei doi au impreuna un fiu, iar sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale pentru tanara, fiind primele in rolul de mama.

- S-au cunoscut in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa și au ajuns sa formeze o familie, dar au ajuns sa se desparta. Amalia și Radu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar astazi, fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Cine i-a fost alaturi fostei concurente.

- Gabriela Pițigoiu a vorbit pentru prima dat de cand a nascut despre relația ei cu tatal copilului. Fosta concurenta a sezonului 6 Mireasa a precizat ca Valentin Harle il viziteaza pe micuțul Tudor Gabriel și se implica in creșterea lui.

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- Cosmin Munteanu, fostul caștigator al emisiunii matrimoniale Mireasa de la Antena 1, publica rar imagini cu el in mediul online. Astfel, ultima apariție de pe contul personal de Instagram i-a luat prin surprindere pe susținatorii sai.

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…