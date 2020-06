Fiul Danei Rogoz a suferit un accident Dana Rogoz trece prin clipe dificile pentru o mama. Dupa ce de curand a nascut o fetița, actrița a ajuns din nou la spital. De data aceasta pentrul fiul ei, Vlad, care a suferit un accident. Se pare ca micuțul a cazut cu bicicleta și s-a ranit destul de rau, astfel ca medicii i-au recomandat sa stea foarte mult timp in pat. Citește și: Roxen a facut plangere la poliție impotriva iubitului sau „Un accident de bicicleta… dar ne facem noi bine repede! Vlad e un baiețel foarte curajos”, a scris vedeta pe Instagram, unde a postat și o imagine cu piciorul bandajat al fiului ei. View this post on… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica pentru Dana Rogoz, dupa ce baiețelul ei s-aaccidentat in timp ce se plimba cu bicicleta. Vlad a avut nevoie de ajutorulmedicilor, care i-au imobilizat piciorul. Acum, micuțul va trebui sa stea operioada la pat. Pana se va recupera, Vlad va trebui sa ia o pauza de la activitațile sale…

- Dana Rogoz trece prin momente mai puțin placute. Ca pentru orice mama, atunci cand unul dintre copii pațește ceva, lucrurile se complica, iar situația devine neplacuta și ingrijoratoare.

- O familie din localitatea Satu Nou din Bistrița e in stare de șoc. Fiul lor de doar noua ani și-a pierdut viața, chiar in timp ce se afla la joaca. Aceasta se plimba cu bicicleta, moment in care a fost spulberat de o mașina!

- What’s Up a vorbit despre scandalul pe care l-a provocat zilele trecute, cand s-a luat la bataie cu un vecin care venise sa ii spuna sa dea muzica mai incet. „Eu fac muzica de cand eram copil, deranjez pe toata lumea de cand eram copil, dar nu deranjez ca imi doresc. Mi-am obosit un pic vecinii”, a…

- La aproape o saptamana de la desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble a decis ca este timpul sa vorbeasca despre acest subiect. Artista a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, lasandu-și fani șocați. „Lasați-mi viața personala in pace, ca oricum n-o sa va raspund și n-o sa dau apa la moara”,…

- Toata lumea a auzit de Animal X, una dintre cele mai indragite trupe ale anilor 2000. Deși au cunoscut un succes rasunator, dupa 11 ai de Animal X, Vierme, Hiena și Șoparla au decis sa o ia pe drumuri diferite. Daca Hiena, Șerban Copoț, a ramas in lumina reflectoarelor, colegii sai de trupa au ales…

- Cantareata pop Sophie Ellis-Bextor a anuntat ca a fost spitalizata, marti seara, dupa ce a suferit un accident cu bicicleta in Londra, anunța news.ro.Artista a publicat pe Instagram o fotografie in care apare bandajata la cap si in care arata mana stanga ranita. Citește și: Augustin…

- Exista omenie chiar și in vremea coronavirusului, fapt dovedit de demersurile facute de un patron de firma din Alba, pentru a-și aduce acasa un angajat care a suferit un accident in Anglia. Impresionat de situația descoperita dupa ce i s-a cerut ajutorul, deputatul Florin Roman a postat pe pagina sa…