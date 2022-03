Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch a coborat si mai mult ratingul suveran al Rusiei in zona nerecomandata pentru investitii, adaugand ca in opinia sa intrarea Rusiei in incapacitate de plata este “iminenta”. La fel ca si celelalte mari agentii de rating, S&P Global Ratings si Moody’s, Fitch a plasat…

- Agentia internationala de rating Fitch a retrogradat vineri ratingurile a 11 companii energetice rusesti. Printre acestea se numara Inter RAO, Atomenergoprom, RusHydro, Mosenergo, Enel Rusia si EN+, potrivit site-ului Fitch.De asemenea, agentia a revizuit ratingurile cu posibilitatea de downgrade.

- Moody’s a scazut ratingul datorieipe termen lung de la ”Baa3” la ”B3” si a anuntat ca isi mentine supravegherea sanctiunilor impuse de Occident Rusiei, iar Fitch l-a redus de la ”BBB” la ”B”, cu o perspectiva negativa. Aceste ratinguri ale datoriei plaseaza Rusia in categoria plasamentelor speculatve…

- Rusia resimte din ce in ce mai tare efectele pe care președintele Vladimir Putin le-a determinat odata cu invazia Ucrainei. Poate cea mai dura dintre masurile luate impotriva Rusiei este excluderea ei din sistemul bancar SWIFT. Uniunea Europeana a decis eliminarea a 7 banci rusești din SWIFT, printre…

- Uniunea Europeana discuta excluderea a sapte banci rusesti, printre care se numara VTB Bank PJSC si Bank Rossiya, de la sistemul SWIFT, informeaza Bloomberg citand o varianta preliminara a unui document european. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus vineri la o serie de actiuni de credit, S&P a revizuit in scadere ratingul Rusiei la categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii - n.r.), Moody's a pus ratingul Rusiei sub revizuire, pentru o retrogradare la categoria "junk", in timp ce calificativul…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…

- El Salvador se confrunta cu o alta biciuire de la o firma financiara tradiționala pentru dragostea sa „interzisa” pentru Bitcoin ( BTC ), conform bitcoin-adoption" target="_blank">cointelegraph.com. Agenția americana de rating de credit Fitch Ratings a redus ratingul pe termen lung al emitentului…