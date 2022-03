Stiri pe aceeasi tema

- Agenția naționala de protecție impotriva corupției a anunțat ca echipamentul rusesc recuperat de ucraineni nu trebuie declarat fiscului, pentru ca valoarea acestor "gunoaie" nu depașește 100 de salarii.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut controale in benzinarii si magazine care importa produse rusesti. Comisarii ANPC au constatat nereguli și, in toate cele 8 regiuni ale țarii, au fost aplicate 104 amenzi contravenționale in valoare totala de 1,4 milioane lei. Citește…

- In cursul zilei de luni, 28 februarie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca efectueaza mai multe controale la benzinariile Lukoil si Gazprom, precum și la lanțul de magazine Berezka. In acest sens, comisarii ANPC au constatat nereguli și au fost aplicate amenzi…

- Perspectiva de rating negativa a Romaniei este justificata, a spus Federico Barriga Salazar, director Fitch Ratings, miercuri, la un seminar, potrivit Bloomberg și Reuters. Perspectivele fiscale ale Romaniei raman provocatoare din cauza divergențelor politice din guvernul de coaliție, iar…

- Moody's a imbunatatit ratingul Tesla Inc cu doua trepte, de la "Ba3" la "Ba1", reflectand asteptarile agentiei de evaluare financiara ca firma condusa de Elon Musk isi va mentine pozitia de lider pe segmentul producerii de vehicule electrice pe baterii, transmite Reuters. Perspectiva atribuita…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a coborat, vineri, perspectiva pentru ratingul suveran al Turciei, de la "stabila" la "negativa", ca urmare a deprecierii lirei si inflatiei crescute care, in opinia S&P, reprezinta riscuri la adresa unei economii dependente de finantarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit, duminica, de crearea unei companii energetice nationale, care sa produca energie dintr-un mix de surse si care sa poata asigura, in trei - cinci ani, independenta energetica a Romaniei.