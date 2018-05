Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca Blue Lagoon Clean, specializata in furnizarea de servicii de curatare a hainelor, a investit peste 500.000 euro in dezvoltarea unui centru de procesare ecologica a articolelor de imbracaminte in Pantelimon, judetul Ilfov. Centrul, inaugurat saptamana trecuta, este dotat cu echipamente…

- Amazon va deschide pe 9 mai centrul de dezvoltare de la București care se gasește in cladirea Globalworth din Pipera. Compania anunța acum cațiva ani un plan ambițios de extindere in Europa, iar inaugurarea din Romania este parte a planului.

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Fondul de investitii SEB Investment Management AB din Suedia a preluat 8,45% din capitalul Purcari Wineries, companie care s-a listat la BVB in februarie. Tranzactia a avut loc pe 15 februarie, fondul preluand 1,6 milioane de actiuni. Producatorul de vinuri fondat de Victor Bostan…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena”, organizeaza duminica, 18 martie 2018, ora 19:00, concertul intitulat „RITUAL DE PRIMAVARA”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac și Cvartetul Passione…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

