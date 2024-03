Un incident grav de securitate lovește Agenția de Poliție a UE, Europol, declanșand o criza profunda in cadrul acestei instituții vitale pentru cooperarea polițieneasca europeana. In vara anului trecut, o serie de fișiere extrem de sensibile, conținand informații personale despre oficialii de top din domeniul aplicarii legii, au disparut in mod misterios din sediul Europol din Haga, chiar sub nasul agenției care ar fi trebuit sa le pastreze in siguranța. Unele dintre fișierele pierdute au reaparut atunci cand un cetațean le-a gasit abandonate intr-un loc public din Haga și le-a adus la un post…