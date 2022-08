Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul din Franța a reușit sa depisteze peste 20.000 de piscine pe care proprietarii au omis sa le declare cu ajutorul inteligenței artificiale, in cadrul unui proiect-pilot pe care il va extinde in intreaga țara, dupa ce a emis decizii de impunere de aproape 10 milioane de euro, potrivit The Guardian…

- Guvernul a decis, joi, acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta Republicii Franceze pentru stingerea incendiilor, urmand sa fie trimis un modul terestru de interventie. S-au mobilizat sapte ofiteri si 70 de subofiteri pompieri din cadrul IGSU din mai multe judete si 17 mijloace de interventie.…

- Fiscul a luat la bani marunti sute de romani si a descoperit destul de repede ca unii contribuabili au castigat si de 100 de ori mai mult decat au declarat oficial. Motiv pentru care inspectorii antifrauda au trimis somatii de plata. Cea mai mare dintre ele se ridica la 3,5 milioane de lei. Nici politicienii…

- Centrul Național de analiza date Salvamont-Vodafone a fost activat pentru a analiza imaginile capturate de dronele folosite de catre salvamontiștii sibieni solicitați ca resursa de sprijin de catre Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu intr-o acțiune de

- Proiectul de lege reprezinta primul test al capacitatii presedintelui Emmanuel Macron de a face compromisuri, dupa ce a pierdut majoritatea absoluta la ultimele alegeri. Astfel, proiectul de lege urmeaza sa fie prezentat Senatului, camera superioara dominata de partidul conservator Les Republicains.…

- O noua sesiune a Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe, vineri, de la ora 10.00, prin crearea conturilor de utilizator. Cei interesati vor avea la dispozitie 7 zile pentru aceasta etapa. Administratia Fondului pentru Mediu anunta buget de 100 de milioane de lei in acest an, cu 25 de milioane…