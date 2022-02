Firmele interacționează cu Fiscul doar online de la 1 martie. Sancțiuni pentru cei care nu se conformează Firmele, organizațiile nonguvernamentale și persoanele fizice autorizate vor fi obligate sa interacționeze cu Administrația Fiscala exclusiv online, incepand de la 1 martie. Asta, in urma unor modificari la Codul de procedura fiscala aprobate de Guvern anul trecut. Cei care nu se vor conforma risca sancțiuni. Potrivit reglementarilor menționate, declarațiile, cererile sau inscrisurile vor putea fi […] The post Firmele interacționeaza cu Fiscul doar online de la 1 martie. Sancțiuni pentru cei care nu se conformeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

