Firme timișene la Topul Național al Firmelor La realizarea clasamentului Topului Național al Firmelor 2023 au fost analizate 846.452 de bilanturi financiar-contabile ale companiilor active in Romania. Dintre acestea, 327.867 de bilanțuri au intrat in competiția pentru primele 10 poziții in clasamentul național, in conformitate cu metodologia de realizare a topurilor de firme implementata de Camerele de Comerț in toate judetele tarii. […] The post Firme timișene la Topul Național al Firmelor appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

