Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Sectiei regionale de politie transporturi Timișoara au facut controale in zona Garii de Nord, intre 6 și 10 septembrie. Verificarile au vizat respectarea legislatiei prevazute de Codul Muncii. Astfel, au verificate șase firme. Dintre acestea, cinci au fost amendate conform Legii nr. 53/2003,…

- 31 de localitați din Timiș au anunțat ca au cel puțin un nou infectat cu SARS-COV-2, iar la Timișoara sunt cei mai mulți, 77. Urmeaza Jimbolia – 7 și Giroc – 6. In total, in Timiș sunt 138 de noi cazuri de infecție dintr-un total de 2251 de teste. Doi oameni și-au pierdut viața, iar ... The post Crește…

- In aceasta perioada continua verificarile societaților comerciale dar si ale asociațiilor de locatari/proprietari din Timișoara privind modalitatea de gestiune a deșeurilor. Polițiștii locali impreuna cu angajații operatorului de salubritate au verificat peste 140 de utilizatori, societați comerciale…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Urbana din Timișoara au surprins in flagrant doi tineri, de 21 și 24 de ani, in timp ce sustrageau componente auto. Miercuri, polițiștii au surprins tinerii in flagrant in timp ce au sustras un catalizator de pe un autoturism parcat pe strada Ecoului din Timișoara. Piesa,…

- In aceasta dupa amiaza, cei de la ISU Timiș au fost solicitati sa intervina de urgența in, pe strada Garii din Timisoara pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la remorca unui tir. Remorca era incarcata cu baxuri de servețele pentru maini. Din primele informații, remorca ar fi agațat…

- O escorta a Poliției Romane l-a adus azi la București pe afganul urmarit la nivel internațional pentru comiterea infracțiunilor de omor și tentativa de omor, in 19 aprilie 2021, in zona Garii de Nord din Timișoara, victimele fiind doi cetațeni afgani. Urmaritul, semnalat prin intermediul Sistemului…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca in toamna numarul de cazuri ar putea crește…

- Aflat la Timisoara, ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca cetateanul afgan care a omorat un conational, pe data de 19 aprilie, in zona Garii de Nord, afost retinut in Grexcia. Acesta urmeaza sa fie extradat. Pe data de 19 aprilie anul curent, in timpul unei conflict intre doua grupari de…