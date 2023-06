Firme Constanta: Black Graphics SRL are sediu nou in Lumina

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 45504 din data de 23.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului IHM Power SRL. Asociatul IHM Power SRL este Alexandru Aporcaritiei, domiciliat in satul Movilita, comuna Topraisar, judetul Constanta.…

- Asociatul unic al Leisure Point Play SRL, Mazilu Alexandru a decis revocarea sa din functia de administrator al societatii si numirea in functia de administrator a lui Ionescu Mazilu Livia, pe o perioada de 60 ani, cu puteri depline, incepand cu data prezentei hotarari.Deasemeena, Mazilu a decis si…

- Decizia a fost luata de asociatul unic UAT Comuna Fantanele, in data de 10 mai 2023, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 2657 din 16 iunie 2023.Util Adsic Fatanele SRL, firma detinuta de UAT Comuna Fantanele, este acum condusa de adunarea generala a asociatilor ndash; Consiliul Local…

- Argus S.A., intrunita legal in ziua de 26.04.2023, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS S.A. si a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31 1990, R, Legea 24 2017 si…

- Unicul asociat al firmei Casa Funerara Sfantul Andrei SRL a decis achimbarea sediului social al societatii. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial asociatulk firmei a luat urmatoarele decizii:1.Se schimba sediul social la adresa com. Lumina, str. Militari nr. 5, jud. Constanta.2.Activitatile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat decizia luata in aprilie 2023 de catre Litoral Construct SA. Decizia s a afisat la data de 12 iunie 2023. Asadar, in urma adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii Litoral Construct S.A., cu sediul in Constanta, str. I.C. Bratianu nr. 127, jud.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia luata in 26 aprilie 2023 de catre Xelar Develop SRL. Decizia a fost publicata in Monitorul oficial la data de de 07 iunie 2023.Asadar, Butcaru Rares Andrei asociat unic, a decis schimbarea obiectului principal de activitate al societatii. Acesta…