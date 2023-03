Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre rușii care au devenit ținta noilor sancțiuni impuse miercuri de Marea Britanie cu ocazia vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra este presupusa fosta iubita a lui Vladimir Putin, Svetlana Krivonogih, informeaza The Guardian.

- Mercuri, 8 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns la Londra, in a doua sa vizita oficiala intr-o țara straina de cand a inceput invazia ruseasca in Ucraina. Liderul de la Kiev mulțumește Regatului Unit pentru sprijinul militar, intr-un discurs in fața politicienilor britanici la…

- Președintele Volodimir Zelenski a ajuns astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita in Regatul Unit de la declanșarea razboiului. Liderul ucrainean a avut discuții cu prim ministrul Rishi Sunak, ține un discurs in parlament și va fi primit in audiența de Regele Charles al III-lea.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a respins discuțiile despre „declinul” național in ciuda faptului ca 500.000 de angajați din sectorul public amenința ca vor intra in greva din cauza creșterii costului de trai, relateaza Politico . Primele manifestații sunt programate pentru miercuri cand 100.000…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak ar vrea ca toti elevii din Anglia sa studieze matematica intr-o forma sau alta pana la varsta de 18 ani si ar urma sa anunte acest obiectiv in primul sau discurs din 2023, in care va schita prioritatile pentru anul in curs, relateaza BBC. Discursul asteptat al premierului…