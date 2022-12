Binance.US, cu sediul in Palo Alto, California, care opereaza ca entitate juridica independenta si are un acord de licenta cu Binance.com, va efectua un depozit de 10 milioane de dolari si va rambursa Voyager anumite cheltuieli, de pana la 15 milioane de dolari. Active in valoare de aproape 2.000 de miliarde de dolari au fost sterse din sectorul cripto in acest an din cauza cresterii ratelor dobanzilor si a amplificarii ingrijorarilor legate de o recesiune economica. Criza a eliminat jucatori cheie din industria de profil, cum ar fi Three Arrows Capital si Celsius Network. Cu toate acestea, lovitura…