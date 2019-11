Stiri pe aceeasi tema

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au murit 3 persoane se numește Bistim Dera SRL și se recomanda drept o companie care colaboreaza cu multe firme din oraș. “Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte. Cereți numele firmelor multumite de serviciile…

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa tragedia care a avut loc la Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit, dupa ce in bloc s-a facut deratizare, potrivit șefului IPJ Timiș, Aurelian Alin Petecel, anunța MEDIAFAX.Citește și: timisoara-de-cate-ori-s-a-sunat-la-salvare/"…

- Pe casa scarii blocului din Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit dupa o deratizare, s-a constatat prezenta slaba a unei substante neurotoxice, intre etajele 3 și 4, anunța reprezentanții ISU Timiș. La unele apartamente s-a inregistrat un nivel slab al substantei, dar la altele un nivel mediu.…

- Șeful ISU Timis, Lucian Mihoc, a declarat luni, dupa ce un bebelus de 9 zile si mama lui, dar si alt copil de 3 ani au murit dupa ce intr-un bloc din Timisoara s-a facut deratizare, ca s-a terminat analiza preliminara a substantelor din bloc si s-au gasit la etajele 3 si 4 urme de subtante neurotoxice.De…

- Autoritațile intra tare și incep investigațiile in cazul care a șocat intreaga țara. O mama și doi copii au murit dupa ce intr-un bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a facut dezinsecție.Citește și: Noul avocat al mamei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal: de la dosar LIPSESC probe privind…

- Doi copii și mama unuia dintre ei au murit la Timișoara, dupa ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți 3 copii sunt internați la spital. Primele date arata ca blocul in care locuiesc cu toții a fost deratizat recent.

- Trei oameni - doi copii si mama unuia dintre ei - au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Dezinsectia in bloc a fost facuta intre…

- Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara este evacuat dupa ce au murit doi copii si un adult, locatari ai cladirii, potrivit presei locale. Decesele au aparut dupa ce in bloc s-a facut deratizare si dezinsectie, potrivit presei locale. Au murit un bebeluș de 9 zile și mama acestuia in varsta de…