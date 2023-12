Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Liliana Mocanu este soția lui Firicel din Las Fierbinți, personaj interpretat de Cuzin Toma, dar puțini știu de ce actrița nu are un nume in serial, așa cum se intampla in cazul celorlalți colegi de platou.

- Actrița Liliana Mocanu, in varsta de 54 de ani, este soția lui Firicel din Las Fierbinți, personaj interpretat de Cuzin Toma, in varsta de 46 de ani. Puțini sunt insa, cei care știu de ce actrița nu are un nume in searial, așa cum se intampla in cazul celorlalți colegi de platou.Unul dintre producatorii…

- “Firicel” din “Las Fierbinți” știe cum sa-și organizeze treburile și este atent la fiecare detaliu. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins imagini de senzație. Iata cum s-a imparțit Cuzin Toma!

- S-ar putea considera o greșeala imensa, avand in vedere ca in urma anchetei, pe 7 noiembrie, premierul portughez Antonio Costa și-a dat demisia.Potrivit mai multor surse media, printre care CNN Portugalia, interceptarea telefonica care a determinat autoritațile judiciare portugheze sa deschida o…

- Scandalul din ultimele zile in care primarul orașului Campulung Muscel a fost surprins cu o declarație care a imparțit țara in doua, face ca Elena Lasconi sa fie un nume important pe listele de la alegerile prezidențiale de anul viitor. Daca in prima faza, edilul deschidea listele USR la europarlamentare,…

- Austria și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen, dar acum se intoarce roata. Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, arata ca prin intermediul procesului deschis la CJUE, Romania a obținut dreptul de a-și folosi dreptul de veto fara a exista repercusiuni. Practic,…

- Actorul Toma Cuzin a fost invitat la podcast-ul lui Damian Draghici, unde a vorbit despre mai multe lucruri, printre care și rolul din celebrul serial ”Las Fierbinți”, dar și despre marea sa iubire, Cristina, soția acestuia. Te-ar putea interesa și: Lovitura decisiva pentru Firicel din „Las Fierbinti”.…

- Condamnat in scandalul penal cu trupa „Haiducii”, impresarul Radu Baron a ajuns in fața instanței intr-un dosar in care a a solicitat anularea unei amenzi, insa a avut parte de o surpriza neplacuta.