Firicel din Las Fierbinți duce filmul de arta la țara. Nu in satul fictiv din popularul serial de televiziune ci in mai multe localitați rurale. Proiectul sau, ”Film la sat” (organizat de asociația ce-i poarta numele- ” CUZIN TOMA – Daca eu pot, poti si tu”) a debutat in satul sau natal, Peștișani, Gorj (unde s-a nascut și marele artist Constantin Brancuși) și continua weekend de weekend. Actorul Toma Cuzin i-a avut ca prim spectatori pe parinții sai, care locuiesc in satul sus amintit și unde acesta are de gand sa ridice și o pensiune. Alaturi de Toma Cuzin, in satele unde caravan se oprește,…