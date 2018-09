Primaria Capitalei vrea sa cumpere Parcul Verdi din zona Floreasca, care se afla in prezent in proprietatea familiei lui Dragoș Savulescu, fost acționar la Dinamo. Potrivit unui proiect de hotarare, proprietarii solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru loturile de teren. Consiliul General al Municipiului București urmeaza sa voteze, joi, un proiect de hotarare care prevede cumpararea Pacului Verdi din nordul Capitalei. Parcul Verdi din Bucuresti a fost retrocedat in urma cu mai multi ani, iar de atunci spatiul verde este neingrijit, dar in acelasi timp proprietarii nu pot exploata ternurile…