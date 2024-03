Stiri pe aceeasi tema

- Lista comuna PSD-PNL la europarlamentare a fost validata in ambele partide. Conducerile PSD și PNL s-au intalnit joi, in ședințe separate, pentru a o vota. Printre numele care vor candida la alegeri se afla Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adina Valean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Maria Grapini.…

- Liderii coaliției PNL-PSD au decis luni seara ca șefa reprezentantei Romaniei la Comisia Europeana, Ramona Chiriac, sa fie „femeia independenta” cautata de Marcel Ciolacu pentru a ocupa primul loc pe listele pentru alegerile europarlamentare.

- Coalitia se reuneste luni pentru a discuta despre lista comuna la europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector, asteaptandu-se rezultatele sondajelor interne comandate de ambele formatiuni. Coaliția se reunește luni pentru negocieri privind lista comuna la europarlamentare,…

- Partidele din coalița de guvernare, care au decis sa mearga la alegerile pentru Primaria Capitalei cu candidat comun pentru a avea șanse mai mari impotriva lui Nicușor Dan, au intocmit lista cu numele care vor fi masurate in sondajele ce urmeaza sa fie lansate pe piața. Astfel, potrivit surselor…

- Gabriela Firea doreste neaparat sa candideze, din partea PSD, la postul de primar general al Capitalei. Miercuri dimineata, ea a si postat un mesaj prin care pune presiune pe Marcel Ciolacu. Firea a anuntat ca PSD Bucuresti a decis „in unanimitate” sa-i sustina candidatura la Primaria Capitalei. Liderii…

- Liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, susțin ca nu au luat inca o decizie privind un posibil candidat comun PNL si PSD la Primaria Capitalei si nu au ajuns sa discute in detaliu pe marginea acestui subiect.„In acest moment nu am ajuns sa discutam in detaliu. Și daca ar fi sa stabilim un…

- Liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu au fost intrebati daca au decis cine va deschide lista comuna a PNL si PSD la alegeri europarlamentare si cum vor fi impartite locurile pe lista. Liberalul Ciuca a precizat ca nu a fost inca discutat niciun un nume privind persoana care va deschide…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit cu o propunere inedita, miercuri! Premierul in funcție propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD, dar nici a PNL. Marcel Ciolacu a venit cu o propunere inedita, dupa ce președintele PNL, Nicolae…