- Gabriela Firea a declarat, intrebata de jurnaliști daca exista riscul ca medicul Catalin Cirstoiu sa se retraga din cursa pentru Capitala, ca „nu are motive sa se retraga pentru ca (...) a fost o analiza destul de laborioasa in desemnarea domniei sale”. Potrivit Gabrielei Firea, medicul Catalin Cirstoiu…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Organizația PSD București și-a desemnat miercuri, 28 februarie, candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Fostul edil Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, insa asta nu-i asigura și poziția finala de candidat. Firea trebuie sa treaca un…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose sustine ca Gabriela Firea este in acest moment favorita sa devina candidatul PSD la alegerile pentru Primaria Capitalei, dar, deocamdata, partidul nu a desemnat niciun candidat pentru alegerile locale, informeaza news.ro.

- Presedinta PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marți, 6 februarie, ca nu știe daca va fi candidatul social-democraților la Primaria Capitalei, iar președintele partidului, premierul Marcel Ciolacu, refuza sa confirme acest lucru.Ea a spus ca a plecat nemulțumita de la ultima discuție cu Ciolacu,…

- Gabriela Firea s-a declarat nemulțumita de statutul sau de candidat „deocamdata” la Primaria Capitalei vanturat de PSD și vrea sa transeze acest lucru in interiorul partidului. „In privinta Bucurestiului, stiti, mi se spune, tu trebuie sa te hotarasti si eu am spus de fiecare data, si asta pot sa spun…