Firea renunta la Vinieta Oxigen: Cetatenii resping ideea! Primarul Gabiela Firea a anuntat ca - pe fondul unui val de respingere din partea populatiei a vinietei Oxigen - va renunta la impunerea taxei pentru masinile poluante, in Bucuresti.



Primarul general a apreciat ca mesajele transmite pe retelele de socializare au integistrat peste 2,5 milioane de vizualizari. Si ca 60-70% dintre vizualizari erau de la cetateni din Bucuresti si Ilfov.



Firea a mai spus ca au fost mii de interactiuni. Iar cei mai multi dintre cei care au interactionat au sustinut ca nu vor vinieta Oxigen.



"In plus, am primit peste 1.500 de petitii care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat marți ca renunța la vinieta Oxigen, care a intrat in vigoare de la inceputul anului, dupa ce, in urma referendumului pe care chiar ea l-a facut pe Facebook, cei mai mulți cetațeni s-au declarat impotriva vinietei."Concluzia acestui referendum este, se pare,…

- Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis in calitate de reclamant, cu sprijinul asociatiei 2Celsius si sustinut de ClientEarth, a pornit actiunea in justitie impotriva Primariei Generale a Municipiului Bucuresti privind inabilitatea acesteia de a asigura un aer curat pentru cetatenii Capitalei.…

- Programul “Rabla” de București. Primaria Capitalei ofera 5.000 de eco-vouchere de 9.000 lei fiecare, in schimbul casarii unui autovehicul uzat Consilierii municipali au adoptat, miercuri, proiectul privind acordarea a 5.000 de eco-vouchere in valoare de cate 9.000 de lei in schimbul predarii…

- Vinieta Oxigen este o taxa platita de mașinile care circula in Capitala, in funcție de gradul de poluare. Introducerea ei face parte din strategia”privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului in Municipiul Bucuresti”, initiata de primarul general Gabriela Firea. Bucureștiul a fost imparțit…

- Camerele de supraveghere care ii vor depista in trafic pe șoferii cu mașini care polueaza excesiv au fost deja montate de catre Primarie. Taxa Oxigen va intra in vigoare de la 1 inuarie 2020. Camerele vor scana numerele de inmatriculare, iar cei care nu respecta legea vor plati amenzi de pana la 2.000…

- "Regiunea Bucuresti - Ilfov este dintre regiunile bogate ale Europei, cred ca e pe locul noua la nivel european. Bugetul administratiilor Bucurestiului este un buget care concureaza cu bugetele multor ministere. Daca cineva risipeste banii publici, nimic nu-i poate da dreptul sa vina sa ceara bani…

- Primaria Capitalei va incepe aplicarea vinietei Oxigen din luna martie, lunile ianuarie și februarie fiind pentru informarea cetațenilor și conștientizare, a declarat primarul Gabriela Firea, luni, in cadrul unui comandament pentru fluidizarea traficului. Cu alte cuvinte, primarul general a decis amanarea…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat, luni, ca programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor. Firea sustine ca ar fi prea brusca trecerea, asa ca cele doua luni vor fi dedicate "informarii si constientizarii". "Normal…