Firea nu se împacă cu pierderea Capitalei. Vrea renumărarea voturilor „Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate sectiile de votare. In multe sectii s-au defectat tabletele STS si mult timp nu au functionat. La 21.00, printr-un blocaj, nu se mai puteau scana buletine, dar se putea filma ce se intampla in sectia de votare. Aceste imagini pot fi analizate si se poate vedea ce s-a intamplat in sectiile de votare. Supraveghetorii nostri au fost marginalizati, indepartati de la masa", a decla (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

