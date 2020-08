Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei ii raspunde premierului Ludovic Orban in subiectul maștilor. Gabriela Firea s-a aratat deranjata de faptul ca Ludovic Orban a spus ca o firma apropiata de Primaria Capitalei blocheaza cumpararea maștilor. In acest sens Firea a publicat acordul cadru incheiat de...

- Conform Romania TV, primarii PSD din judetul PSD au fost convocati de Ludovic Orban la Palatul Victoria pentru a-i convinge sa treaca de partea PNL-ului. Unii dintre edili au refuza sa poarte masca de protectie, in timp ce unii o tineau sub barba, cu toate ca legea prevede faptul ca in spatiile inchise…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris, in cadrul unei postari pe contul sau de Facebook, ca premierul Ludovic Orban „insista sa acopere incompetența Guvernului” in ceea ce privește...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca premierul Ludovic Orban "insista sa acopere incompetenta Guvernului" privind achizitia mastilor de protectie promise populatiei, "aruncand pisica in curtea altora", scrie Agerpres.

- "Prin modul in care Ministerul Sanatatii si DSP gestioneaza in tara aceasta combatere a bolii, doar si pentru cum gestioneaza Ministerul aceasta pandemie si ii sperie inutil pe romani, acest Guvern trebuie sa cada", a declarat Gabriela Firea in emisiunea "Punctul Culminant" Edilul Capitalei…

- Proiectul „Testam pentru București” prevede un „sprijin financiar” in valoare de 200 de lei pentru fiecare persoana care va fi testata la coronavirus, cu teste de tip Real Time PCR, transmite Digi24. Cei care vor sa se ofere voluntari trebuie sa fie asimptomatici. Proiectul prevede testarea…