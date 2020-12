Firea întreabă: Ne îndreptăm spre o dictatură militară? Firea a precizeaza ca este un semnal foarte prost pentru democrațiile europene faptul ca președintele Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciuca premier interimar pentru ca a aduce un militar la conducerea țarii nu „face o nota buna”. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea daca Ciuca va fi mai bun decat el „Votul PSD a fost un vot impotriva PNL. INS a furnizat informații care releva ca economia s-a contractat 5 procente in ultimele luni, deci unde e schimbarea in bine anunțata de Orban și inca ministrul de Finanțe Cițu? (…) Trebuie sa accepte propunerea noastra de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca l-a cunoscur personal pe ministrul Apararii Nicolae Ciuca și nu are ce sa-i reproșeze personal. Prim-vicepresedintele iși ridica insa intrebarea ce semnal transmite Romania in Europa prin numirea lui Ciuca ca premier interimar. „Pleaca domnul Orban,…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a criticat, marti, numirea in functia de premier interimar a lui Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. "Pleaca domnul Orban, care a fost in fruntea unui Guvern care a condus dezastruos Romania prin pandemie si in timpul caruia, practic, s-a prabusit…

- Social-democrații se reunesc, sâmbata, în ședința Consiliul Național pentru a stabili ultimele detalii organizatorice. Conducerea partidului urmeaza sa ia pulsul din organizații și sa dea mesajul final de mobilizare înainte de scrutinul de duminica. Miza acestor alegeri parlamentare…

- Colonelul Daniel Chelcea spune, in prima zi in care se afla la conducerea DSP Sibiu, ca situația este dificila, dar are incredere ca va fi depașita cu bine. Judetul Sibiu are cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile depașind 9 la mie, conform Mediafax.…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca refuzul ministrului Sanatații, Nelu Tataru, de a demisiona din funcție dupa tragedia de la Piatra-Neamț, reprezinta o sfidare a romanilor. „Asta se numeste sfidarea romanilor! Cum ar zice Orban : cainii latra, caravana trece! Adica pot crede si spune…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca ultimele masuri pe care guvernantii le-au luat pentru combaterea pandemiei arata ca nu le pasa de romani, adaugand ca este foarte greu pentru copii sa invete online, foarte multi dintre ei nici macar nu au acces la aparatura electronica…

- Prim-vicepreședintele Gabriela Firea a declarat, marți, la Antena 3 ca Raed Arafat se autocenzureaza și se rezuma la a anunța masurile drastice decise de Guvern, fara a-i contrazice din poziția de specialist pe guvernanți. Și asta pentru ca, susține Firea, șefului DSU i-ar fi teama ca ar putea sa-și…

- "Sunt de acord cu ce a afimat Iohannis. Calea cea mai sigura pentru a lamuri situatia este sa se renumere buletinele de vot in Bucuresti. Eu mi-am strans lucrurile personale din birou, mi-am luat la revedere de la toti directorii" , a declarat Firea. Citeste si: Gabriela Firea: "Alegerile…