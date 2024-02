Ciucă pleacă la război. Cu liderii PNL! Crescut intr-o cazarma, Nicolae Ciuca a ajuns sa confunde PNL cu o unitate militara. Crede ca partidul trebuie condus aplicand regula „Ordinul se executa, nu se discuta” și ii trateaza pe ceilalți lideri liberali ca și cum i-ar fi inferiori. In grad, atenție, caci nu o data, la discuțiile interne, a lasat impresia ca incurca […] The post Ciuca pleaca la razboi. Cu liderii PNL! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

