- Gabriela Firea a precizat ca este o ideea buna sa existe candidaturi pe moțiune la Congresul PSD. Chestionata daca ar face tandem cu Marcel Ciolacu la funcțiile de conducere in partid, primarul general al Capitalei a explicat ca este prematur sa se pronunțe asupra acestui aspect.„Cred ca este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- Gabriela Firea a declarat ca a ocupat funcția de președinte interimar al PSD București prea mult timp deoarece, considera primarul, vechea conducere a partidului a vrut sa o mențina vulnerabila, transmite Mediafax.„A fost o perioada și dificila, și neclara, dar poate ca a avut rolul sau. Patru…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, anunța ferm ca nu e interesata de funcția de președinte al PSD. Precizarea primarului general al Capitalei vine imediat dupa ce Dan Tudorache, președinte al PSD Sector 1 și primar al Sectorului 1 a declarat public despre doua candidaturi la…

- Situatia in Comitetul Executiv National al PSD este tot mai fierbinte. Dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost prima care i-a cerut in sedinta demisia Vioricai Dancila, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la Gabriela Firea.Potrivit unor surse participante la sedinta, Ciolacu, liderul taberei care…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

