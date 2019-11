Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca premierul demis, Viorica Dancila, i-a propus marti sa accepte sa fie candidat la pozitia de comisar european, insa a declinat propunerea, deoarece doreste sa isi duca mandatul la bun sfarsit. "Vreau public sa-i multumesc doamnei premier Viorica…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Primarul orasului Voluntari Florentin Pandele a renunțat la candidatura la Presedintie, pentru a nu-i face rau sotiei sale, Gabriela Firea, implicata în campania PSD. Anunțul a fost facut duminica, în ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Cotroceni.

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Gașca de la Pro Romania Intr-o postare pe pagina sa de facebook, Vlad Peiu Pantelimon, liderul organizației Pro Romania Targu Neamt, anunta pe un ton vehement ca filiala pe care o conduce nu va susține proiectul prin care Pro Romania impreuna cu ALDE au decis la nivelul liderilor naționali sa-l susțina…

- Conducerea ALDE a decis, luni, ca formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu sa iasa de la guvernare. Miniștrii partidului trebuie sa iși depuna demisiile, urmand ca premierul Viorica Dancila sa numeasca in locul celor 4 miniștri ALDE, intermiari. Decizia vine dupa ce liderii ALDE și Viorica Dancila…