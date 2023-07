Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a anunțat aprobarea derogarilor pentru ursul brun (Ursus arctos), in interesul sanatații și securitații publice.In data de 24 iulie 2023, Academia Romana – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un…

- Deputatul PLN de Bacau, Mircea Fechet, este in scripte ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, dar, in realitate, acum, ministerul este condus de un personaj extrem de controversat. La ora actuala, noul ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, este dirijat și controlat de controversatul…

- Premierul Marcel Ciolacu a luat azi o masura radicala demițandu-l pe repede inainte pe controversatul pensionar SPP, Corvin Nedelcu-„Slinosu”, inscaunat secretar general la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, de ex-ministrul UDMR Barna Tanczos. Prin Decizia nr. 237 din 27 iunie 2023 a premierului…

- Fostul ministru UDMR al Mediu, Barna Tanczos, l-a inscaunat pe funcția de secretar general pe un controversat pensionar SPP care este remunerat regește din bani publici. Corvin Nedelcu remunerat de patru ori mai bine decat președintele Klaus Iohannis Imediat dupa ce a ajuns ministru al Mediului, Apelor…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bogdan Balaniscu, a declarat, duminica, ca Iasiul este unul dintre cele mai poluate orase din tara si la nivel european. „Din pacate, asa cum arata statisticile la nivel european, Iasiul ocupa un loc rusinos. Se afla pe locul 20 in topul…

- Diluarea in Marea Neagra este foarte, foarte mare, iar din evaluarile noastre de pana acum, probabilitatea de a avea o poluare semnificativa in zona de litoral romanesc nu cred ca exista, a afirmat, joi, Barna Tanczos, in cadrul conferintei de bilant al mandatului avut la Ministerul Mediului, Apelor…

- Romania are, fara doar si poate, cele mai valoroase paduri din Europa, dar avem nevoie de o "linie verde" pe care trebuie sa o urmam pentru a le conserva, a declarat, joi, Barna Tanczos, in cadrul conferintei de bilant al mandatului avut la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP)."Fara doar…

- Un cioban din comuna prahoveana Telega, care a fost atacat de urs in toamna anului 2021, va primi despagubiri in valoare de 100.000 lei de la Ministerului Mediului, potrivit unei hotarari pronunțate miercuri, 32 mai, de Tribunalul Prahova, citate de site-ul local Ziarul Incomod. Decizia nu este definitiva.Barbatul…