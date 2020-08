Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sarbe au inasprit joi masurile de restrictie implementate impotriva noului coronavirus in urma unei cresteri ingrijoratoare a cazurilor de COVID-19 si au redeschis totodata, la Belgrad, spitalele dedicate in intregime bolnavilor care au contractat SARS-CoV-2, informeaza AFP și Agerpres.…

- Un nou val al pandemiei de coronavirus ar putea lovi Canada la toamna, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, premierul Justin Trudeau. Acesta a facut apel la compatriotii sai sa ramana vigilenti, informeaza AFP, citata de Agerpres.''Ne pregatim pentru un al doilea val, care ar putea lovi foarte…

- La o luna dupa ce s-a declarat tara libera de coronavirus, Muntenegru a reintrodus joi seara restrictii impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, printre care interzicerea organizarii de evenimente sportive si de mitinguri politice in aer liber, in incercarea de a tine sub control o crestere a numarului…

- Israelul pregatește o strategie pentru a face fața unui al doilea val de imbolnaviri cu noul coromavirus, avand in vedere ca in ultimele saptamani s-a confruntat cu o crestere a numarului de infectari, relateaza Agerpres.”Trebuieluate toate masurile preventive pentru a evita un nou focar”, a declarat…

- Bulgaria relaxeaza incepand de luni cateva restrictii impotriva raspandirii noului coronavirus, in timp ce aceasta tara se confrunta cu o crestere a noilor cazuri de COVID-19 care provoaca temeri privind declansarea deja a unui al doilea val de infectari, relateaza duminica agentia DPA. De la inceputul…

- Autoritațile au anunțat, joi, cifrele actualizate cu privire la situația cazurilor de coronavirus la nivel național. “Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919…

