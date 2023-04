Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a devenit marti, in mod oficial, al 31-lea stat membru al NATO, dupa 30 de ani de nealiniere militara, relateaza AFP. Ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a semnat documentul aderarii si i l-a inmanat secretarului de stat american Antony Blinken. Jens Stoltenberg si presedintele finlandez…

- Finlanda va deveni marți, 4 aprilie, membru NATO, finalizand o schimbare de politica de securitate declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, in vreme ce statul vecin Suedia este lasat sa aștepte, transmite Reuters. Alianța militara va intampina Finlanda ca cel de-al 31-lea membru in cadrul unei ceremonii…

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Agerpres. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care…

- Marți, 4 aprilie, Finlanda va deveni cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. ”Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni…

- Anunțul a fost facut luni, 3 aprilie, de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres. "Este o saptamana istorica. Maine (marti, 4 aprilie - n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al 31 membru al NATO. Vom ridica steagul Finlandei pentru prima data aici, la sediul…

- The minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, participated on Wednesday in a working lunch with the ambassadors of the European Union member states in Bucharest, context in which the head of Romanian diplomacy presented the objectives of the first high-level Conference on the Security of the Black…

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Marți, 10 ianuarie, Uniunea Europeana si NATO au semnat o noua declaratie comuna – a treia, dupa cele din 2016 si 2018 – pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmite EFE si Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii…