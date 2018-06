Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice considera ca masurile macroprudentiale, respectiv limitele impuse gradului de indatorare a populatiei, trebuie implementate doar in urma unor studii de impact complet fundamentate, care sa valideze faptul ca procesele de consum si investitii dar si cresterea economica…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) precizeraza, intr-o nota transmisa vineri, ca in cadrul discutiilor anterioare purtate la nivelul Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala Banca Nationala nu a propus limite privind gradul de indatorare a populatiei.

- Foarte pe scurt, Banca Naționala vrea sa tempereze consumul, considerat pe buna dreptate un motor nesustenabil de creștere a economiei intr-o țara cum e Romania. Prin urmare, BNR incurajeaza creditele cu dobanda fixa și pune frana celor de consum (in special celor in valuta, cu dobanda variabila). ”Parerea…

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intalnit in 21 mai pentru a doua oara in acest an pentru a discuta o serie de aspecte precum recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, programul Prima Casa, dezechilibrele structurale ale companiilor…

- UPDATE Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine vineri o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, în jurul…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește vineri cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Cotroceni. La discuții a fost chemat și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Klaus Iohannis a precizat,luni, ca va incerca o mediere intre Guvern și Banca Naționala a Romaniei, afirmand ca ii va chema la Cotroceni…

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…

- "Comisia Nationala pentru pregatirea Romaniei in ceea ce priveste trecerea la moneda unica. Eu am vazut proiectul de ordonanta de urgenta. Trebuie sa va spun ca l-am si semnat dupa ce a fost discutat cu membrii Consiliului de Administratie si am inteles doua lucruri care mi se par esentiale. Unu:…