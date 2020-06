Finanțarea europeană a „spitalelor COVID-19“, votată din nou de CL Craiova Finanțarea europeana a „spitalelor COVID-19“, votata din nou de CL Craiova. Primaria Craiova s-a grabit sa depuna proiectele prin care se obținea finanțare europeana nerambursabila pentru cele trei spitale din subordine, in contextul pandemiei de coronavirus. Municipalitatea a solicitat o finanțare de circa 23 milioane de euro. Cate 10 milioane de euro pentru Spitalul „Victor Babeș“ și Spitalul „Filantropia“ și 3 milioane de euro pentru Spitalul de Neuropsihiatrie. A omis sa treaca in buget și cheltuielile aferente auditului financiar al proiectelor. Așa ca ele au fost refacute și supuse din nou… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

