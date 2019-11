Finanțare pentru proiecte prin programul european „Erasmus +“ Comisia Europeana, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultura (EACEA) de la Bruxelles a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”. Este eligibil orice organism public sau privat din țarile participante la program, activ in domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, […] Articolul Finanțare pentru proiecte prin programul european „Erasmus +“ apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei profesori de la Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia“ Focșani au participat la cursul de formare „Diversitate in clasa: invațarea toleranței și depașirea prejudecaților și discriminarii“, ce s-a desfașurat in Italia – Bologna. Acesta face parte din programul Erasmus + proiect nr.2019-1-Roo1-KA101-061623…

- gamEmotion, aplicatia castigatoare la GoAheadHackaton, a fost aleasa de un juriu international format din experti in educatia digitala, pentru a concura in etapa finala alaturi de alte 9 solutii din Europa si America de Sud. gamEmotion face parte din cele mai bune 10 solutii selectate pentru…

- Scoala Gimnaziala „Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea implementeaza, in perioada 01.09.2018 – 31.12.2019, proiectul „Prevenim și combatem abandonul școlar!”, finanțat de Comisia Europeana, prin programul Erasmus+, KA1, cu o valoare totala de 20.060 euro. Partenerii Scolii Gimnaziale…

- Comisia Europeana a adoptat marti noi masuri destinate prelungirii duratei de viata a mai multor aparate electrocasnice si pentru a le face sa consume mai putina energie electrica, transmite AFP. Pentru prima data, frigiderele, masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si televizoarele vandute…

- Hordaland County Council din Norvegia, Oficiul de la Bruxelles al regiunii Norvegia de Vest și Asociația europeana a regiunilor implicate in invațarea pe parcursul intregii vieți – EARLALL vor organiza la Bruxelles, pe 8 octombrie, la sediul Norway House, un eveniment de intalniri directe pentru 5 propuneri…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE) Vrancea, prin specialiștii sai, a creat un consorțiu cu 12 școli din județ, ai caror elevi sunt in situații de risc. Pentru combaterea abandonului școlar timpuriu din aceste unitați școlare, 6 cadre didactice au participat la cursul „Early…

- Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei organizeaza, in aceste zile, cea de-a treia ediție eparhiala a taberelor „Tradiție și noutate”, program inițiat la nivel național de Patriarhia Romana, in 2016, pentru formarea și educarea tinerilor in spirit creștin-ortodox, in contextul…

- PROGRAM DE FORMARE ERASMUS + KA1 PENTRU ȘASE CADRE DIDACTICE DIN VRANCEA Un grup alcatuit din 6 cadre didactice (1director de școala și 5 profesori) a participat, in perioada 12-16 august, la cursul structurat „Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes”, din cadrul unui proiect Erasmus…