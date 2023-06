Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Bistra a semnat contractul de finanțare pentru investiția „Modernizare strazi in localitatea Bistra”, in prezența președintelui Consiiului Județean Alba, Ion Dumitrel și a domnului Claudiu Vasile Racuci, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…

- Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și secretarul de stat Alexandru Stoica, buzoian de origine, au semnat contractul pentru proiectul „Modernizare drumuri județene pentru acces la Vulcanii noroioși DJ 102F și…

- Banii sunt alocați de Ministerul Dezvoltarii, prin programul „Anghel Saligny". Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat contractele de finanțare a unor investiții pentru localitațile Sangeorgiu de Padure, Taureni, Hodoșa și Rușii-Munți. Mai precis, 20 de milioane…

- START pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa din Cuza-Voda și Viișoara. Investiție de 10,4 milioane de lei O investiție de peste 10 milioane de lei a intrat in linie dreapta in comuna Viișoara dupa ce primarul Laurențiu Rimbu a semnat astazi la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și…

- Cel mai important proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din Ramnicu Sarat a ajuns in faza semnarii contractului de finanțare. Este vorba despre reabilitarea mai multor strazi, cu o valoare de peste 6 milioane de euro, in cadrul Programului ,,Anghel Saligny”. ,,Cel mai important proiect, care…

- In mai putin de o luna, primarul Sorin Lupu din Priboieni a semnat trei contracte de o importanța majora pentru dezvoltarea și modernizarea comunei pe care o conduce. La finalul lunii februarie, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, primarul Sorin Lupu a semnat contractul…

- CARAȘ-SEVERIN – 78 de noi contracte, valorand 888,78 de milioane de lei, au primit semnatura necesara finanțarii prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Pe lista se regasesc și doua proiecte din județul nostru!…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a semnat 78 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", in valoare totala de 888.781.823,32 lei, a anunțat vineri, 10 martie, Biroul de presa al instituției. "Contractele semnate vizeaza reabilitarea…