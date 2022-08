Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile…

- Primarul Tiberiu Zelencz a anunțat astazi ca Mica, comuna pe care o conduce, a primit o finanțare uriașa. ”Dupa multa munca zilnica alaturi de colegii mei din Primaria Mica, din Consiliul Local Mica, alaturi de colaboratori și nu in ultimul rand, alaturi de dumneavoastra, cetațenii comunei noastre care…

- Guvernul a aprobat miercuri o Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 300 milioane de euro, avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare, a anunțat Ministerul Economiei.

- Guvernul va aproba, printr-o ordonanta de urgenta, alocarea din banii europeni a 450 de milioane de euro, 150 de milioane de euro urmand a fi destinati pentru dezvoltarea capacitatilor in industria alimentara, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- METRO este un susținator cu tradiție al afacerilor din sectorul HoReCa și vine permanent cu soluții pentru promovarea și consolidarea lor, oferind de la produse adaptate profesioniștilor, pana la consultanța, soluții digitale și proiecte inovatoare dedicate industriei ospitalitații.

- Trei antreprenori romani stabiliți in Marea Britanie și-au deschis acolo un startup care face roboți pentru depozite și logistica, iar acum au obținut o finanțare de capital de risc de 13 milioane de dolari de la fonduri de investiții.

- Startup-ul de gaming Machinations, fondat de un grup de antreprenori romani, a obținut o finanțare de 3,3 milioane de dolari intr-o runda de investiții serie A, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.