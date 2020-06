Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, China a promis un „contraatac” Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Este prima reactie a Beijingului…

- Compania romaneasca Modex cu birouri in Londra, Silicon Valley și Gibraltar pregatește deschiderea celui de-al doilea birou din Statele Unite ale Americii, in Washington, și lansarea a doua seturi de soluții integrate cu blockchain, atat pentru bancile...

- 2 mai 2011 (fix acum noua ani), o reședința fortificata din Pakistan. Misiunea SEAL cu numele de cod Neptun Spear are drept ținta un personaj pe care SUA il considerau inamicul numarul 1 al democrației occidentale: Osama bin Laden . De altfel, pe seama acetuia au fost puse atentatele din 11 septembrie…

- Pandemia de coronavirus pare sa faca bine miliardarilor din Statele Unite, pentru ca averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu 10% in timpul crizei.Averea combinata a miliardarilor Americii, incluzandu-i aici pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si pe seful Tesla, Elon Musk, a crescut…

- „Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este mult mai puternic”, a subliniat presedintele francez in legatura cu modul in care China a gestionat situatia. „Nu stim. Si, evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim”, a adaugat el. Rezervele exprimate de seful statul francez se alatura…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…