- Statele Unite au inregistrat o premiera, dupa ce doua femei au stat in spatele președintelui american Joe Biden in cursul marelui sau discurs din Congres, susținut miercuri seara: vicepresedinta Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.

- Al 46-lea presedinte al Statelor Unite a promis, in deschiderea acestei reuniuni virtuale de doua zile cu 40 de lideri din lume, o reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera a primei puteri economice mondiale de 50-52% fata de nivelul din 2005, pana in 2030. Acest obiectiv este aproape dublu fata…

- Pandemia Covid-19 a împins economia globala în cea mai grava recesiune de dupa cel de-al Doilea Razboi mondial. Dezvoltarea vaccinurilor și politicile de sprijin vor favoriza recuperarea, care se va produce însa cu viteze diferite, deoarece coronavirusul nu a afectat toate țarile în…

- Iuliu Mureșan este omul de care se leaga marile performanțe reușite de CFR Cluj între 2008 și 2014, dar cu toate astea nu crede în actuala echipa din Gruia. „Muri” este parere ca FCSB are prima șansa, însa se așteapta la o lupta…

- Donald Trump urmeaza sa decida daca sa candideze din nou la fotoliul de la Casa Alba dupa alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Congres, prevazute in noiembrie 2022, relateaza Reuters. Donald Trump a anuntat ca vrea sa-i ajute pe republicani sa reia controlul in cele doua Camere…

- Senatul SUA a început joi examinarea giganticului pachet de stimulare economica dorit de Joe Biden cu citirea exhaustiva a peste 600 de pagini ale textului la cererea republicanilor care se opun proiectului de lege, care ar trebui adoptat în zilele urmatoare grație majoritații democrate,…