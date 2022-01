Stiri pe aceeasi tema

- Nu este exclus ca în cazul unui esec al negocierilor cu Occidentul cu privire la garantiile de securitate pe care Rusia le-a cerut din partea SUA si NATO, Moscova sa instaleze baze militare în Cuba si Venezuela, a avertizat joi ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, relateaza…

- Statele Unite au transmis joi, dupa o reuniune cu Rusia in cadrul Organizatiei pentru Securitate sau Cooperare in Europa, ca nu vor accepta „santajul” Moscovei si nici cererea acesteia de mentinere a „sferelor de influenta”, in timp ce Rusia a avertizat ca in lipsa unui „raspuns constructiv” din partea…

- Tensiunile dintre Rusia și Occident vor face, saptamana viitoare, obiectul unor discuții intre reprezentanții Moscovei și cei ai Washingtonului, la Geneva, și apoi al unui Consiliu NATO-Rusia, organizat la Bruxelles, primul din ultimii trei ani. ”Intram in aceste discuții cu dorința de a crea un climat…

- Jens Stoltenberg a declarat vineri, la reuniunea NATO cu ministrii de externe ai tarilor membre ale Aliantei, ca ca exista un risc real de conflict in Ucraina, intrucat Rusia iși continua consolidarea forțelor la frontiera cu aceasta țara. Din aceasta cauza, Alianța Nord-Atlantica trebuie sa se pregateasca…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…