- Data: 15.12.2023 Cod SIPOCA: 1240 Cod MySMIS: 155157 FINALIZAREA PROIECTULUI “Continuarea simplificarii procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla” Municipiul Gherla, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea implementarii proiectului cu titlul: “Continuarea simplificarii procedurilor…

- Comunicat de presa 08 Decembrie 2023 Implementarea de masuri privind creșterea eficienței energetice in cadrul companiei VI-FI SRL VI-FI SRL, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Implementarea de masuri privind creșterea eficienței energetice in cadrul companiei VI-FI…

- Miercuri, 6.XII.2023, elevii clasei a IV-a A ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Marașești au adus bucurie creștinilor prezenți la Sfanta Liturghie in cadrul Parohiei Marașești II. Activitatea intitulata Sfantul Nicolae – purtator de Dumnezeu face parte din cadrul Proiectului catehetic ,,Din batrani se povestește…”,…

- PARTENERIATUL DINTRE GMB COMPUTERS SRL SI UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA, in calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „CYMAROP – Centrul operațional, educațional si de cercetare in securitate cibernetica maritima si operare autonoma”, cod MySMIS 151003, finanțat prin Programul…

- Anunț de presa Data 27.11.2023 Finalizarea activitaților proiectului „Dezvoltarea societații EPURE STIL CONSTRUCT S.R.L.” EPURE STIL CONSTRUCT S.R.L, cu sediul in Sat Urechesti, Comuna Urechesti, strada Brandusei, nr. 12, Judet Vrancea, Romania, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea activitaților…

- Comunicat de presa, Ateneul Popular din Focșani: Dragi participanți, sponsori, și iubitori ai Festivalului Florentin Delmar, Suntem la cateva zile de momentul in care ar fi trebuit sa se desfașoare Festivalul de Muzica Ușoara Romaneasca FLORENTIN DELMAR și, cu tristețe, va aducem la cunoștința ca, din…

- Anunț de presa Data 26 octombrie 2023 Finalizarea proiectului „INFIINȚAREA UNEI CAPACITAȚI DE PRODUCȚIE COMPETITIVE” SC COME & CLEAN SRL, cu sediul in Municipiul Onești, Str. Pacii nr. 5, Scara B, Ap. 24, județul Bacau, cod poștal 601021, Romania, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAȘ ODOBEȘTI a semnat contractul de finanțare nr. 136924 din 05.12.2022 pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (BL. D0,…