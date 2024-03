Stiri pe aceeasi tema

- ITM Cluj aplicat amenzi cu nemiluita la societațile de dezmembrari auto din județul Cluj. „In perioada 05 – 09.03.2024 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in vederea verificarii modului in care sunt respectate prevederile legale privind cerințele…

- Comunicat de presa, 29 februarie 2024: In luna ianuarie 2024, Comisariatul Judetean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea a desfasurat actiuni tematice de verificare a respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea – echipamentelor electrice de uz casnic. In acest…

- Comunicat de presa, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ): Astazi la ora 9.07, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in Adjud, cu traumatism prin strivire sub un palet de materiale. La solicitare a fost alocat un echipaj medical de urgența SAJ tip B 2, in ajutorul…

- Comunicat de presa, 13 februarie 2024: CAMPANIE DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE PERSOANE Poliția Romana, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Crimanlitații, este partener in cadrul Proiectului ,,Reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetatenilor romani…

- Comunicat de presa – Tentative de frauda de tip vishing, in numele Autoritații de Supraveghere Financiara Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția publicului larg sa nu dea curs, sub nicio forma, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri venite din partea…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 172 de oferte in județ și 201 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: agent…