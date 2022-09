Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ieseni se lupta sa salveze viata unui barbat in varsta de 36 de ani care a ajuns la spital in stare extrem de grava. Barbatul a fost gasit cazut in strada, cu mai multe marci traumatice pe corp, in stop cardio-respirator. A fost resuscitat, intubat si ventilat mecanic, fiind tratat initial in…

- Doua cazuri deosebit de grave sunt tratate zilele acestea de medicii ieseni, in ambele cazuri fiind vorba despre femei cu varsta de 65 de ani. O femeie din Vaslui a ajuns in coma dupa ce a inghitit trei substante periculoase, printre care si acetona, iar o alta femeie se lupta cu o infectie fungica…

- Echipa de medici specialiști de la Spitalul Orașenesc Mioveni continua sa se mareasca. Astfel, pe Secția de Anestezie și Terapie Intensiva(ATI) activeaza deja doi specialiști. Este vorba despre Andrea Danila și Bogdan Prunaru. Potrivit datelor din CV-urile celor doi medici, aceștia au absolvit Universitatea…

- Intrucat zilnic sunt intre 400 și 500 de cazuri noi de Covid-19, din fericire cu forme ușoare, la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara a fost deschis un centru de testare a persoanelor cu simptomatologie Sars-Cov-2, a anunțat dr. Diana Manolescu, directorul…

- Numarul cazurilor noi de infectie cu SARS-CoV-2 in Iasi este de la o zi la alta in crestere. Cea mai recenta raportare a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 369 de persoane infectate, iar 130 de persoane se afla internate in spitalele din Iasi,…

- In ultimele trei zile, in judetul Iasi au fost depistate 656 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 numarul fiind unul in continua crestere in ultimele doua saptamani. In spitalele iesene se afla internate 116 persoane, dintre care sapte la Anestezie si Terapie Intensiva. Trei paturi ATI sunt ocupate la…

- O treime din pacientii internati in acest moment la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi sunt persoane diagnosticate cu COVID-19. Medicii spun ca se observa o crestere a numarului de internari, insa este o crestere care a fost preconizata. Mai exact, din cei 156 de pacienti internati…

- Spitalul Clinic de Recuperare Iasi a derulat proiectul european „Recuperarea Eficienta a Pacientului COVID-19 – REPCOV" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific…