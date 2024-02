Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a primului premier al Romaniei dupa Revolutie, Petre Roman, s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in…

- Fostul international belgian Marouane Fellaini a decis sa puna capat carierei sale de fotbalist profesionist la varsta de 36 de ani, a anuntat sambata mass-media belgiana.Fellaini si-a facut debutul la Standard Liege, cu care a cucerit titlul de campion al Belgiei, in 2008. In acelasi an, el a fost…

- Malianul Ibrahim Diarra (17 ani), extrema dreapta, merge la FC Barcelona, urmand a fi inregistrat in decembrie, cand va implini varsta de 18 ani, in cazul in care va convinge. El va juca la echipa a doua a Barcelonei, pregatita de mexicanul Rafa Marquez. Internațional U17, Ibrahim Diarra a impresionat…

- La zece ani de cand, a ales terenul de tenis in detrimentul partiilor, fiind unul dintre cei mai promitatori tineri schiori italieni, Jannik Sinner este pe punctul de a deveni campion de grand slam.Italianul in varsta de 22 de ani s-a calificat pentru prima data la Melbourne in finala unui turneu…

- Ovidiu Burca (43 de ani) a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live, unde a vorbit despre perioada petrecuta la Dinamo. El i-a pregatit pe „caini” timp de un an și jumatate și i-a promovat in Superliga. Burca este liber de contract in acest moment. El a plecat de la Dinamo dupa derby-ul cu FCSB…

- "Nu-i timp de nostalgii. Nu inca. Imediat e 27 ianuarie. In trei zile, se invarte "contorul" si varsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei si iubirii, adica 88. Ce tare mi se potriveste! Iubirea, Prietenia, Speranta, Bucuria, sunt cuvintele pe care pretuiesc cel mai mult pe lume si nu sunt…

- Franz Beckenbauer, considerat cel mai mare fotbalist german, a incetat din viața duminica. Anunțul a fost confirmat familia sa, iar toata lumea fotbalistica mondiala ii aduce tribut celui supranumit „Der Kaiser” (Kaizerul).

- Legendara formatie rock australiana AC DC a anuntat sambata decesul primului sau baterist, Colin Burgess. Muzicianul a incetat din viata la varsta de 77 de ani, relateaza AFP. Legendara formatie rock australiana AC DC a anuntat sambata decesul primului sau baterist, Colin Burgess. Muzicianul a incetat…